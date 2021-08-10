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جامعة شقراء تعلن نتائج تغيير القبول للطلبة المستجدين للعام الجامعي 1443هـ

جامعة شقراء تعلن نتائج تغيير القبول للطلبة المستجدين للعام الجامعي 1443هـ

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جامعة شقراء تعلن نتائج تغيير القبول للطلبة المستجدين للعام الجامعي 1443هـ

جامعة شقراء تعلن نتائج تغيير القبول للطلبة المستجدين للعام الجامعي 1443هـ
http://almnatiq.net/?p=1012667
المناطق - الرياض



أعلنت جامعة شقراء، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، اليوم الثلاثاء، نتائج طلبات تغيير القبول للطلاب والطالبات المستجدين، حيث تم تحقيق رغبات ما يزيد على 76% من الطلبات المقدمة وفقًا للضوابط التي حددتها الجامعة في هذا الإطار، ويمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن حالة طلبهم بالدخول على بوابة الطالب الإلكترونية لمعرفة النتيجة.

وكانت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة قد أعلنت عن إتاحة خدمة تغيير القبول إلكترونيًا للطلاب والطالبات المقبولين للعام الجامعي 1443هـ، عبر بوابة النظام الأكاديمي منذ يوم الأحد قبل الماضي الموافق 22/12/1442هـ، وحتى أمس الاثنين، حيث اتاحت هذه الخدمة للطلبة المقبولين التقدم بطلب تغيير رغبة القبول من تخصص إلى آخر أو كلية أو محافظة أخرى حسب النسب والمقاعد الشاغرة.

وكما أتاحت العمادة للطلبة الراغبين في تغيير رغباتهم دليلًا إرشاديًا عبر البوابة الإلكترونية للتعرف على خطوات التقديم على الخدمة، مع التأكيد على أنه تم النظر في جميع الطلبات وفقًا للمقاعد المتاحة تنافسيًا ووفق النسب التي توقف عندها القبول في مختلف التخصصات والأقسام بكافة كليات الجامعة.

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