غرفة أبها تعقد اجتماع مجلس الإدارة 26

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عقد مجلس إدارة غرفة أبها اجتماعه (26) بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز بن سعيد المغترف وأعضاء المجلس والأمين العام ، وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة ، حيث تم استعراض أهم إنجازات المجلس خلال (4) سنوات.

في نفس الإطار قدم الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران عرضاً لأهم منجزات الغرفة وأنشطتها خلال أربعة سنوات ، مشيراً إلى أن الغرفة عقدت سلسلة من الاتفاقيات واللقاءات مع العديد من الجهات العامة والخاصة بغرض التعاون المشترك في توطين الوظائف بمنطقة عسير. كما تم استقبال العديد من سفراء وقناصل دول العالم، وذلك بهدف تطوير العلاقات التجارية والصناعية معها ، مؤكداً على أن اللجان النوعية بالغرفة وفروعها بالمحافظات تبنت متابعة الكثير من المشكلات والعقبات التي تجابه قطاع الأعمال وتؤثر في مستويات أداؤه ، من ناحية أخرى أشاد آل عقران بمخرجات الغرفة خلال أربعة أعوام ، والتي هدفت إلى تعزيز دور قطاع الأعمال في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ حسن الحويزي على أن الغرفة لا تدخر جهداً في سبيل تحقيق المزيد من الدعم والمساندة لقطاع الأعمال بمنطقة عسير، وتطوير بيئة عمل القطاع وتذليل كافة الصعوبات ، من أجل تعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتواكب مع مرحلة التحول الاقتصادي ، وفق ما نصت عليه رؤية المملكة 2030.، حيث أن الغرفة تسعى لمواكبة تطلعات وتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود – أمير منطقة عسير – حفظه الله- لتحقيق ما تهدف اليه استراتيجية المنطقة فيما يتعلق في كافة المجالات و رعايته الدائمة لما يخدم رجال وسيدات الاعمال و تسهيل الاجراءات .