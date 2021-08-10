جامعة القصيم تطلق دورة تدريبية لـ “كشف العبث” بالتعاون مع نادي الإبل

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أطلقت جامعة القصيم، مُمثلة بالمستشفى البيطري الجامعي، بالتعاون مع نادي الإبل، يوم أمسالإثنين الموافق 1/1/1443هـ، الدورة التدريبية لكشف العبث في الإبل والتي تستمر لمدة شهر كامل بمقر المستشفى، حيث يستفيد من هذه الدورة عدد من المتدربين من مختلف مناطق المملكة.

وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى رفع كفاءة الأطباء البيطريين عن الأساليب المختلفة للعبث في الإبلوطرق الكشف عنها ظاهريًا وباستخدام الأجهزة المتطورة إكلينيكيًا ومخبرياً، حيث تناقش الدورةعدة محاور من بينها: مفهوم العبث، وأنواع العبث، والتغيرات الموضوعية “الحقن والتدخل الجراحيوالميكانيكية”.

كما يتم تدريب الأطباء البيطريين على الكشف عن العبث ومعرفة الأنواع والطرق والأساليب التي يتمبها من أجل تأهيل كوادر طبية مؤهلة للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه من خلال استخدام التقنيةالحديثة في كشف تلك الممارسات التي يقوم بها بعض ملاك الإبل بدافع الجشع المادي الذي يتنافىمع الدين والأخلاق الإنسانية، ويتوقع من المتدرب بعد هذه الدورة أن يكون ملماً بهذه الأساليبالمختلفة للعبث نظريًا وعلميًا ويتم تقييمه في نهاية الدورة.

من جهته، أوضح مدير المستشفى البيطري الجامعي الدكتور عبدالله الحواس، أن هذه الدورة التيتقام بالتعاون مع نادي الإبل وقسم الطب البيطري بكلية الزراعة والطب البيطري بالجامعة، تأتيفي إطار اهتمام قيادتنا الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسموولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في رفع كفاءة القطاعات المسؤولة عن النهوض بهذا الوطنومحاربة الفساد بجميع أنواعه، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل جامعة القصيم ممثلة بمعاليالأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود رئيس الجامعة ووكلاء الجامعة لرفع كفاءة الكوادرالطبية وغيرها عن طريق إقامة

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