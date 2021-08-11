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بروفيسور بريطاني: لا يمكن تحقيق مناعة القطيع بسبب متحور “دلتا” من فيروس كورونا

بروفيسور بريطاني: لا يمكن تحقيق مناعة القطيع بسبب متحور “دلتا” من فيروس كورونا

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بروفيسور بريطاني: لا يمكن تحقيق مناعة القطيع بسبب متحور “دلتا” من فيروس كورونا

بروفيسور بريطاني: لا يمكن تحقيق مناعة القطيع بسبب متحور “دلتا” من فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1012683

أعرب البروفيسور البريطاني أندرو بولارد عن رأيه بأن متحور “دلتا” من فيروس كورونا يجعل من المستحيل تحقيق مناعة القطيع.

وقال بولارد، الذي يترأس مجموعة علماء جامعة أوكسفورد التي طورت لقاحا مضادا لفيروس كورونا بالتعاون مع شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية، خلال اجتماع مع نواب في البرلمان البريطاني، إن “المشكلة هي أن هذا الفيروس ليس مثل فيروس الحصبة”.

وتابع: “لو تم تطعيم 95% من السكان من الحصبة، فإن فيروس الحصبة لن يستطيع أن ينتقل إلى الآخرين، ولكن متحور “دلتا” يصيب من تلقوا اللقاح”.

وأشار إلى أن من لم يتلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا سيصابون بالفيروس عاجلا أم آجلا، ولا توجد وسائل لإيقاف انتقاله بشكل كامل.

وأضاف أن اللقاحات المتوفرة فعالة في ما يخص الحماية من المرض الشديد والوفيات، ولكن ليس من الإصابة بالفيروس.

وأشار إلى أنه حتى في حال انخفاض عدد الأجسام المضادة بعد مرور فترة معينة من التطعيم، سيوفر الجهاز المناعي للإنسان قدرا معينا من الحماية من الفيروس خلال فترة طويلة.

يذكر أن متحور “دلتا” من فيروس كورونا، الذي تم اكتشافه في الهند لأول مرة، يتميز بفترة حضانة قصيرة وقدرة عالية على الانتقال، ويتسبب بمرض أكثر شدة.

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