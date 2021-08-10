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تعليم نجران يواصل تجهيز المباني المدرسية استعدادا للعام الجديد

تعليم نجران يواصل تجهيز المباني المدرسية استعدادا للعام الجديد

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تعليم نجران يواصل تجهيز المباني المدرسية استعدادا للعام الجديد

تعليم نجران يواصل تجهيز المباني المدرسية استعدادا للعام الجديد
http://almnatiq.net/?p=1012700
المناطق - نجران

تواصل الإدارة العامة لتعليم نجران استعداداتها المكثفة في رفع مستوى جاهزية المباني المدرسية ، وترحيل المقررات الدراسية وتوفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة ومحفزة على التعلم ، لانطلاقة العام الدراسي ١٤٤٣هـ ، والعودة الحضورية للطلاب والطالبات .

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة فهد بن صالح عقالا أن ذلك يأتي بدعم سخي من حكومتنا الرشيدة – أيدها الله- ومتابعة متواصلة من وزارة التعليم، وبجهود كافة المسؤولين والإدارات ذات العلاقة بتعليم نجران ، لاستقبال أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات في بيئة تعليمية آمنة .

من جهة أخرى ترأس المدير العام لتعليم نجران اجتماع لجنة تطبيق الخطة الدراسية المطورة نظام الفصول الثلاثة، جرى خلال اللقاء مناقشة الاستعداد المبكر لتنفيذ الخطة المطورة في المدارس العالمية.

كما اجتمع بأعضاء لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم ١٤٤٣هـ واستعرض مع الأعضاء مؤشرات الاستعداد وما تم إنجازه استعداداً للعام الدراسي.

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