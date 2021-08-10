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شرطة منطقة جازان تضبط مواطنين تباها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسيطرتهما على مركبتين في وضع خطر على مرتفع جبلي

شرطة منطقة جازان تضبط مواطنين تباها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسيطرتهما على مركبتين في وضع خطر على مرتفع جبلي
http://almnatiq.net/?p=1012712
المناطق - فضة عطيف

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن مركبتَيْن على مرتفع جبلي في محافظة فيفا لمواطنَيْن في العقد الثاني من العمر، وتصوير ذلك والتباهي به، فقد تمكَّنت الجهات المختصة بالشرطة من تحديد هويتَيْهما، وبالتنسيق مع مرور المحافظة تم ضبطهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية لتطبيق العقوبة المقررة نظامًا بحقهما بموجب نظام المخالفات المرورية.

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