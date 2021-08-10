احدث الأخبار

أسعار النفط تواصل الارتفاع بعد بيانات عن مخزونات الخام الأمريكية
أبرز المواد
 الجيش اليمني يحقق تقدم جديد في جبهة الكسارة بغرب مأرب
أبرز المواد
 سلالة دلتا تدعم أسعار الذهب
أبرز المواد
 أكثر من 38 ألف مستفيد من خدمات الطوارئ بمستشفيات حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 غرفة أبها توقع اتفاقية تعاون مع مركز خدمة المجتمع بكلية ابن رشد
منطقة عسير
 عمره أقل من ميسي بـ12 عاما وعقده 207 ملايين دولار!
أبرز المواد
 أفغانستان.. “طالبان” تسيطر على 9 عواصم ولايات في ستة أيام وتواصل تقدمها في الشمال
أبرز المواد
 الشرطة تحقق مع ممرضة ألمانية حقنت الآلاف بمحلول ملحي بدلا من لقاح كورونا
أبرز المواد
 هاكرز يسرقون نحو 600 مليون دولار من العملات الرقمية
علوم وتكنولوجيا
 شرطة منطقة جازان تضبط مواطنين تباها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسيطرتهما على مركبتين في وضع خطر على مرتفع جبلي
منطقة جازان
 إمارات المناطق: ادعموا الجمعيات
يكتبون
 “هدف” يدعو منشآت التشغيل والصيانة لإعلان وظائف القطاع عبر بوابة “طاقات”
أبرز المواد
أسعار النفط تواصل الارتفاع بعد بيانات عن مخزونات الخام الأمريكية

أسعار النفط تواصل الارتفاع بعد بيانات عن مخزونات الخام الأمريكية

أبرز المواد
الجيش اليمني يحقق تقدم جديد في جبهة الكسارة بغرب مأرب

الجيش اليمني يحقق تقدم جديد في جبهة الكسارة بغرب مأرب

أبرز المواد
سلالة دلتا تدعم أسعار الذهب

سلالة دلتا تدعم أسعار الذهب

أبرز المواد
أكثر من 38 ألف مستفيد من خدمات الطوارئ بمستشفيات حفر الباطن

أكثر من 38 ألف مستفيد من خدمات الطوارئ بمستشفيات حفر الباطن

المنطقة الشرقية

هاكرز يسرقون نحو 600 مليون دولار من العملات الرقمية

هاكرز يسرقون نحو 600 مليون دولار من العملات الرقمية
http://almnatiq.net/?p=1012715
المناطق - وكالات

أفادت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية بأن هاكرز سرقوا نحو 600 مليون دولار من العملات الرقمية بعد اختراقهم بروتوكول “بولى نيتوورك” الذي يتيح للمستخدمين تبادل العملات.

وأوضحت الوكالة أن هذا الاختراق قد يكون أكبر عملية سرقة في عالم التمويل اللامركزي.

وجاء في رسالة نشرها بروتوكول “بولى نيتوورك” على “تويتر” أن عشرات الآلاف من الأشخاص تأثروا بهذا الاختراق.

وذكرت الرسالة أن حوالى 33 مليون من عملة “تيثر” الرقمية المشفرة التي كانت جزءا من المبلغ الرقمي المسروق تم تجميدها من جانب الجهة التي أصدرت تلك العملة، مما حال دون إتمام سرقة القراصنة لهذا المبلغ.

روابط ذات صلة

كاميرا هواتف آيفون الجديدة بمواصفات غير مسبوقة.. تعرف عليها

كاميرا هواتف آيفون الجديدة بمواصفات غير مسبوقة.. تعرف عليها
تقرير أممي: النشاط البشري يحرك الاحترار العالمي بشكل لا رجعة فيه وبمعدل غير مسبوق

تقرير أممي: النشاط البشري يحرك الاحترار العالمي بشكل لا رجعة فيه وبمعدل غير مسبوق
هذه الطرق تحسن عمر البطارية في ساعة آبل

هذه الطرق تحسن عمر البطارية في ساعة آبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*