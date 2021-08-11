غرفة أبها توقع اتفاقية تعاون مع مركز خدمة المجتمع بكلية ابن رشد

المناطق - عسير

أبرمت غرفة أبها و مركز خدمة المجتمع بكلية ابن رشد اتفاقية تعاون مشترك تستهدف التنظيم المشترك للبرامج والدبلومات التدريبية في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الطرفين، وسعياً لتوظيف الشباب والشابات السعوديين بما يخدم الاقتصاد الوطني بمنطقة عسير .

هذا وتقضي الاتفاقية التي وقعها الأمين العام للغرفة الدكتور رياض آل عقران ، والدكتور / ياسر بن علي آل شُوية من جانب المركز بمقر الغرفة، بأن تقوم غرفة أبها بتقديم خدماتها لتدريب الكوادر الوطنية من الجنسين بمنطقة عسير بالتعاون مع المركز.

من جانبه أشار آل عقران إلى أن بنود الاتفاقية تشمل عدد من الخدمات في مجالات التدريب للكوادر الوطنية حيث أن ھذا التعاون سیسھم في تعزیز مبدأ الشراكة المستدامة بین الطرفين في توفیر فرصاً للتدريب ذات صبغة نوعیة لأبناء وبنات الوطن بمنطقة عسير، بھدف الإسھام في تحقیق رؤیة المملكة 2030 ، وذلك من خلال تعزیز الشخصیة الوطنیة عن طریق التوسع في تدريب الشباب والشابات تحقيقاً لمستهدفات البرامج التدريبية التي تتبناها الغرفة، وذلك لتعزيز التنمية المجتمعية، وتطوير قطاع الأعمال.

وأختتم الامين العام لغرفة أبها تصريحه مؤكداً على أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي الغرفة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في الانتقال في تقديم خدماتها الخاصة في مجال التدريب وذلك لمواكبة تطور بيئة الأعمال في المملكة والمنطقة، مضيفاً : نتطلع لتعاون مثمر مع مركز خدمة المجتمع بكلية ابن رشد وما سینتجه هذا الاتفاق من فرص تدريبية للشباب والشابات السعوديين الطموحين، حیث تكمن أھدافنا في تدريب المتميزين والمتميزات منهم كأحد الخطوات التنمویة الھادفة إلى دعم إيجاد الفرص التدريبية المنتهية بالتوظيف في سوق العمل، لافتاً إلى أن مثل هذه الاتفاقيات خطوة مھمة في تحقیق أھداف غرفة أبها لدعم جھود تأھیل القوى العاملة الوطنیة وتوظیفھا في القطاع الخاص.