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أكثر من 38 ألف مستفيد من خدمات الطوارئ بمستشفيات حفر الباطن

أكثر من 38 ألف مستفيد من خدمات الطوارئ بمستشفيات حفر الباطن

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أكثر من 38 ألف مستفيد من خدمات الطوارئ بمستشفيات حفر الباطن

أكثر من 38 ألف مستفيد من خدمات الطوارئ بمستشفيات حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=1012731
المناطق - حفرالباطن

قدمت أقسام الطوارئ بمستشفيات (صحة حفر الباطن) خدماتها لـ38642 مستفيدًا خلال يونيو الماضي؛ حيث بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد العام 15644 مراجعًا، ومراجعي قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال 6195 مراجعًا، ومراجعي قسم الطوارئ بمستشفى حفر الباطن المركزي 4162 مراجعًا، ومراجعي قسم الطوارئ بمستشفى القيصومة العام 10442 مراجعًا، ومراجعي قسم الطوارئ بمستشفى السعيرة 1266 مراجعًا، ومراجعي قسم الطوارئ بمستشفى الصحة النفسية 933 مراجعًا.

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