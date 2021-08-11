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سلالة دلتا تدعم أسعار الذهب

سلالة دلتا تدعم أسعار الذهب

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سلالة دلتا تدعم أسعار الذهب

سلالة دلتا تدعم أسعار الذهب
http://almnatiq.net/?p=1012735
المناطق - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، حيث طغت المخاوف من ارتفاع الإصابات بسلالة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا، على ضغوط ناجمة عن صعود الدولار وعوائد السندات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1732.61 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:54 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1733.90 دولار.

وقال ستيفن إينس، الشريك الإداري لدى مؤسسة “إس بي آي” لإدارة الأصول: “استمرار مخاوف فيروس دلتا قدم بعض تدفقات الملاذ الآمن للذهب في الجلسة الآسيوية، لكن المعدن الأصفر ما زال يواجه صعوبات للتعافي من الانهيار المفاجئ الذي شهده يوم الاثنين”.

وأضاف: “من الواضح، أنه في ظل اتخاذ التصريحات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) منحى يميل أكثر إلى التشديد النقدي، مصحوبا ببيانات قوية للوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، فإن الأسواق قلقة بعض الشيء بشأن رفع الذهب”.

وما زال الإقبال على المخاطرة ضعيفا في الأسواق المالية الأوسع، إذ تواصل الإصابات بفيروس كورونا الارتفاع في عدة دول آسيوية، مما يهدد آفاق الاقتصاد ويدفع بعض المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن.

لكن مؤشر الدولار تماسك قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه، بينما بلغت عوائد الخزانة الأمريكية أعلى مستوياتها منذ منتصف يوليو 2021.

ويترقب المستثمرون الآن التقرير الشهري للاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدوره اليوم والذي قد يؤثر على الإطار الزمني لتقليص البنك المركزي الأمريكي لدعمه النقدي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.38 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1001.76 دولار، واستقر البلاديوم عند 2642.69 دولار.

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