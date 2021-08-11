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أسعار النفط تواصل الارتفاع بعد بيانات عن مخزونات الخام الأمريكية

أسعار النفط تواصل الارتفاع بعد بيانات عن مخزونات الخام الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=1012741
المناطق - وكالات

واصلت أسعار النفط الارتفاع، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت تراجعا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:53 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.47% إلى 68.61 دولار للبرميل.

فيما زادت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.55% إلى 71.02 دولار للبرميل، وفقا لموقع “بلومبرغ”.

وجاء الارتفاع بعد أن كشف مصدران في سوق الطاقة عن أن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

وبحسب المصدرين، فقد أشارت بيانات معهد البترول إلى أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 816 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 6 أغسطس 2021، بينما هبطت مخزونات البنزين 1.1 مليون برميل. وسجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زيادة قدرها 673 الف برميل.

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