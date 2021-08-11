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مختبر لضبط جودة التمور بموسم عنيزة

مختبر لضبط جودة التمور بموسم عنيزة
http://almnatiq.net/?p=1012744
المناطق - واس

خصص موسم عنيزة للتمور والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة مختبراً لفحص عينات التمور الواردة للسوق، لضبط الجودة .
وبين رئيس بلدية عنيزة المهندس فارس القحطاني أن المختبر التابع لبلدية عنيزة يباشر فحص التمور الواردة للمزاد يومياً عن طريق اختيار عشوائي للتمور للتأكد من سلامتها، فيما يتم مصادرة وإتلاف التمور الغير مجتازة للفحص .

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