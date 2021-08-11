أمين الشرقية يصدر قرار بترقية الرجباني للمرتبة الثالثة عشر

المناطق - الدمام

أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قرارا يقضي بترقية رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني، للمرتبة الثالثة عشر.

من جهته أعرب المهندس ” الرجباني ” عنن شكره وتقديره لمعالي أمين المنطقة الشرقية، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية وتحفيزهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء وتطوير مستوى الخدمات البلدية في المحافظة، متمنيا من العلي القدير أن يوفقه، وأن يكون عند حسن الثقة في كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن الغالي.