أمير منطقة الجوف يدشن مبنى العيادات التخصصية بسكاكا

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم, مركز العيادات التخصصية بمدينة سكاكا, بعد تأهيلها وتطويرها طبقا لمعايير وزارة الصحة وفق الهوية الجديدة المعتمدة لتواكب رؤية المملكة 2030 .

وفور وصول سموه كان في استقباله مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فارس بن مخيلف الرويلي، وبعد أن أزاح سموه الستار تجول داخل العيادات مستمعاً لشرح عنها حيث تقع على مساحة 870 متراً مربعاً ،ويضم العديد من العيادات التخصصية للأطفال والنساء والجراحة والباطنية بالإضافة إلى مختبر مع استقبال حالات الطوارىء الباردة ليتم تخفيف الضغط على طؤارى المستشفيات لتقدم الخدمة لأكبر عدد من المرضى في اقصر وقت ممكن .

ونوه سمو أمير منطقة الجوف بما تقدمه وزارة الصحة من خدمات جليلة أسهمت في الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن والمقيمين في ظل الدعم الذي توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مؤكداً الاهتمام بأعلى معايير الجودة التي نتطلع لتحقيقها وفق رؤية المملكة 2030 .