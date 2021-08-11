احدث الأخبار

رئيس جامعة حائل يزور مركز لقاحات كورونا بالعيادات الطبية الجامعية
منطقة حائل
 فريق هاينكج حائل ينظم رسمياً لجمعية أندية الهواه (هاوي )
منطقة حائل
 أمير منطقة الجوف يدشن مبنى العيادات التخصصية بسكاكا
منطقة الجوف
 المهندس عبدالله النعيم: نعمل على تطوير الالتزام والتفتيش على المنشآت الصحية
المنطقة الشرقية
 أمين الشرقية يصدر قرار بترقية الرجباني للمرتبة الثالثة عشر
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500 جولة رقابية، وتحرر 58 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء
المنطقة الشرقية
 مختبر لضبط جودة التمور بموسم عنيزة
منطقة القصيم
 أسعار النفط تواصل الارتفاع بعد بيانات عن مخزونات الخام الأمريكية
أبرز المواد
 الجيش اليمني يحقق تقدم جديد في جبهة الكسارة بغرب مأرب
أبرز المواد
 سلالة دلتا تدعم أسعار الذهب
أبرز المواد
 أكثر من 38 ألف مستفيد من خدمات الطوارئ بمستشفيات حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 غرفة أبها توقع اتفاقية تعاون مع مركز خدمة المجتمع بكلية ابن رشد
منطقة عسير
رئيس جامعة حائل يزور مركز لقاحات كورونا بالعيادات الطبية الجامعية

رئيس جامعة حائل يزور مركز لقاحات كورونا بالعيادات الطبية الجامعية

منطقة حائل
فريق هاينكج حائل ينظم رسمياً لجمعية أندية الهواه (هاوي )

فريق هاينكج حائل ينظم رسمياً لجمعية أندية الهواه (هاوي )

منطقة حائل
أمير منطقة الجوف يدشن مبنى العيادات التخصصية بسكاكا

أمير منطقة الجوف يدشن مبنى العيادات التخصصية بسكاكا

منطقة الجوف
المهندس عبدالله النعيم: نعمل على تطوير الالتزام والتفتيش على المنشآت الصحية

المهندس عبدالله النعيم: نعمل على تطوير الالتزام والتفتيش على المنشآت الصحية

المنطقة الشرقية

أمير منطقة الجوف يدشن مبنى العيادات التخصصية بسكاكا

أمير منطقة الجوف يدشن مبنى العيادات التخصصية بسكاكا
http://almnatiq.net/?p=1012757
المناطق - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم, مركز العيادات التخصصية بمدينة سكاكا, بعد تأهيلها وتطويرها طبقا لمعايير وزارة الصحة وفق الهوية الجديدة المعتمدة لتواكب رؤية المملكة 2030 .
وفور وصول سموه كان في استقباله مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فارس بن مخيلف الرويلي، وبعد أن أزاح سموه الستار تجول داخل العيادات مستمعاً لشرح عنها حيث تقع على مساحة 870 متراً مربعاً ،ويضم العديد من العيادات التخصصية للأطفال والنساء والجراحة والباطنية بالإضافة إلى مختبر مع استقبال حالات الطوارىء الباردة ليتم تخفيف الضغط على طؤارى المستشفيات لتقدم الخدمة لأكبر عدد من المرضى في اقصر وقت ممكن .
ونوه سمو أمير منطقة الجوف بما تقدمه وزارة الصحة من خدمات جليلة أسهمت في الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن والمقيمين في ظل الدعم الذي توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مؤكداً الاهتمام بأعلى معايير الجودة التي نتطلع لتحقيقها وفق رؤية المملكة 2030 .

روابط ذات صلة

مدير تعليم صوير يزور ثانوية زلوم ويتابع آلية توزيع الكتب الدراسية

مدير تعليم صوير يزور ثانوية زلوم ويتابع آلية توزيع الكتب الدراسية
أمير الجوف يقف على مشروعات سفلتة في جنوب سكاكا بـ 5.8 ملايين ريال ويوجه بسرعة الإنجاز

أمير الجوف يقف على مشروعات سفلتة في جنوب سكاكا بـ 5.8 ملايين ريال ويوجه بسرعة الإنجاز
أمير الجوف يتفقد سير العمل في مركز خوعاء

أمير الجوف يتفقد سير العمل في مركز خوعاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*