رئيس جامعة حائل يزور مركز لقاحات كورونا بالعيادات الطبية الجامعية

المناطق - حائل/

تفقّد معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، رئيس جامعة حائل، صباح هذا اليوم الأربعاء، مركز لقاحات كورونا بالعيادات الطبية الجامعية.

واطلع خلال الجولة على سير العمل في العيادات ومراحل استقبال الراغبين في أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا، والمسارات التي تم تخصيصها لمنسوبي وطلبة الجامعة، وكذلك منسوبي وطلبة التعليم العام.

وأوضح الدكتور فهد بن ظافر القحطاني، المشرف على العيادات الطبية الجامعية، أن المركز ومنذ انطلاق حملة “جامعة حائل محصنة التي أطلقتها الجامعة في بداية شهر شوال الماضي، يواصل استقبال الراغبين في أخذ لقاح فيروس كورونا من طلاب وطالبات الجامعة وعائلاتهم، كما تم مؤخراً تخصيص مسار خاص لمنسوبي وطلاب وطالبات الجامعة، وكذلك مسار خاص لمنسوبي التعليم العام، والطلاب والطالبات من الفئة العمرية 12-18، لتمكينهم من أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا “كوفيد19” دون موعد، مبيناً أن المستفيد يمر بثلاث مراحل من خلال الفحص البصري، ومن ثم التسجيل، وصولاً إلى التطعيم، وبعد ذلك الانتظار 15 دقيقة، ومن ثم الاطمئنان على المستفيد والتأكد من سلامته قبل المغادرة. وأشار إلى أن المركز يقوم بتقديم اللقاح مع مراعاة التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية.

وفي نهاية الجولة قدّم معالي رئيس الجامعة الشكر والتقدير لكافة العاملين في مركز العيادات الطبية الجامعية على ما يقومون به من جهود متميزة لكافة الراغبين في تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، كما طالب كافة منسوبي الجامعة والطلبة بالمبادرة باستكمال التحصين، وأخذ جرعتي لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي ‫للعودة الآمنة‬ للدراسة الحضورية.