أمير منطقة تبوك يطلع على التقرير السنوي لأعمال ومنجزات المجلس البلدي بالمنطقة

المناطق- تبوك - علي العميري:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم، رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك الدكتور عبدالله بن بدوي الشريف وأعضاء المجلس البلدي . وفي مستهل الاستقبال رحب سموه بالحضور، مشيداً سموه بجهود المجالس البلدية وبالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به والارتقاء بكل ما يقدم من خدمات للمواطن والمقيم لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله -وفيما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 , داعياً سموه أعضاء المجلس إلى العمل المتواصل وايصال صوت المواطن واحتياجاته من الخدمات البلدية . بعد ذلك اطلع سمو أمير المنطقة على التقرير السنوي للمجلس للعام 2020/2021 مستمعاً لشرح موجز من رئيس المجلس البلدي الدكتور عبدالله الشريف عن إنجازات وجهود المجلس خلال الفترة الماضية، وما أتخذه المجلس من توصيات وفق اختصاصاته، وفي الختام قدم رئيس المجلس باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس الشكر لسمو أمير منطقة تبوك على متابعة سموه واهتمامه وتوجيهاته الداعمة لأعمال المجلس وبرامجه التي انعكست إيجابًا على أدائه وإنجازاته.