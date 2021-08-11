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أمير منطقة الجوف يتفقد سير العمل في مركز الفياض

أمير منطقة الجوف يتفقد سير العمل في مركز الفياض

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أمير منطقة تبوك يطلع على التقرير السنوي لأعمال ومنجزات المجلس البلدي بالمنطقة

أمير منطقة تبوك يطلع على التقرير السنوي لأعمال ومنجزات المجلس البلدي بالمنطقة

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فريق هاينكج حائل ينظم رسمياً لجمعية أندية الهواه (هاوي )

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منطقة حائل

أمير منطقة الجوف يتفقد سير العمل في مركز الفياض

أمير منطقة الجوف يتفقد سير العمل في مركز الفياض
http://almnatiq.net/?p=1012773
المناطق - واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم مركز الفياض غرب مدينة سكاكا مطلعاً على سير العمل ضمن جولات سموه التفقدية الميدانية التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة، يرافقه وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب عبدالصمد.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مركز الفياض ، رئيس المركز سعود بن حاكم المدبغ ، الذي قدم لسموه شرحاً عن سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين واحتياجات الأهالي والمزارعين المستفيدين من خدمات المركز.
وأكد سمو أمير منطقة الجوف أهمية الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
من جهة أخرى التقى سمو أمير منطقة الجوف عددا من أهالي المركز مستمعا لمطالبهم واقتراحاتهم ، مؤكدا سموه أن زيارته تأتي للوقوف على احتياجاتهم تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة .

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