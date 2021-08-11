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الأمير فيصل بن نواف يدشن المدخل الشمالي ويتفقد مشروعات شمال ووسط سكاكا بقيمة 40 مليون ريال

الأمير فيصل بن نواف يدشن المدخل الشمالي ويتفقد مشروعات شمال ووسط سكاكا بقيمة 40 مليون ريال

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أمير منطقة الجوف يتفقد سير العمل في مركز الفياض

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الأمير فيصل بن نواف يدشن المدخل الشمالي ويتفقد مشروعات شمال ووسط سكاكا بقيمة 40 مليون ريال

الأمير فيصل بن نواف يدشن المدخل الشمالي ويتفقد مشروعات شمال ووسط سكاكا بقيمة 40 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=1012779
المناطق - واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها شمال ووسط مدينة سكاكا بلغت قيمتها الإجمالية قرابة 40 مليون ريال.
وكان في استقبال سموه، أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، حيث قدم لسموه شرحاً عن سير العمل ونسب الإنجاز.
ودشن سمو أمير المنطقة مشروع تحسين وتجميل المدخل الشمالي لمدينة سكاكا بقيمة 27.5 مليون ريال، كما وقف على سير العمل في مشروع تطوير الوسط التجاري لتحسين جودة الحياة من خلال إيجاد ممرات آمنة للمشاة وتوحيد اتجاهات الحركة المرورية، بتكلفة تبلغ حوالي 4.2 ملايين ريال.
وخلال ذلك دشن سموه انطلاقة فريق دراجتي بشعارها الجديد، معرباً عن أمله في أن تُسهم المشروعات التي نفذتها أمانة وبلديات المنطقة كالمماشي ومسارات الدراجات والحدائق بزيادة الوعي لدى جميع شرائح وفئات المجتمع بأهمية الرياضة المجتمعية في حياتنا .
وشملت الجولة التفقدية لسمو أمير الجوف أعمال السفلتة بمخطط الخليج بتكلفة 2.3 مليون ريال، وسفلتة وأرصفة وإنارة ممشى الفياض بقيمة 1.5 مليون، كما وقف سموه على مشروع إعادة تأهيل طريق الملك فهد بطول 2230 متراً وتكلفة تبلغ 4.3 ملايين ريال.
وشدد أمير الجوف على سرعة إنجاز المشروعات تحت التنفيذ التابعة لمختلف الجهات الحكومية، موجها سموه المسؤولين بضرورة المتابعة الميدانية، مؤكدا أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لا تألو جهداً في تخصيص ميزانيات الخير لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، ما يستدعي من الجميع بذل أقصى الجهود وتجويد الأداء.
رافق سموه خلال الجولة وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.

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