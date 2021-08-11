احدث الأخبار

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها في منطقتين
أبرز المواد
 أمير نجران يستقبل رئيس محكمة حبونا السابق
أبرز المواد
 شرطة حائل: توقيف (20) مصابًا بكورونا خالفوا التعليمات
أبرز المواد
 وفاة الحكم الدولي والمحلل التحكيمي “معجب الدوسري”
الرياضة
 “إثنينية الحوار” تسلط الضوء على مدى تفاعل واهتمام الشباب مع رؤية المملكة 2030
محليات
 الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم معرض الدفاع العالمي في شعبان القادم
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن نواف يدشن المدخل الشمالي ويتفقد مشروعات شمال ووسط سكاكا بقيمة 40 مليون ريال
منطقة الجوف
 أمير منطقة الجوف يتفقد سير العمل في مركز الفياض
منطقة الجوف
 أمير منطقة تبوك يطلع على التقرير السنوي لأعمال ومنجزات المجلس البلدي بالمنطقة
منطقة تبوك
 رئيس جامعة حائل يزور مركز لقاحات كورونا بالعيادات الطبية الجامعية
منطقة حائل
 فريق هاينكج حائل ينظم رسمياً لجمعية أندية الهواه (هاوي )
منطقة حائل
 أمير منطقة الجوف يدشن مبنى العيادات التخصصية بسكاكا
منطقة الجوف
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها في منطقتين

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها في منطقتين

أبرز المواد
أمير نجران يستقبل رئيس محكمة حبونا السابق

أمير نجران يستقبل رئيس محكمة حبونا السابق

أبرز المواد
شرطة حائل: توقيف (20) مصابًا بكورونا خالفوا التعليمات

شرطة حائل: توقيف (20) مصابًا بكورونا خالفوا التعليمات

أبرز المواد
وفاة الحكم الدولي والمحلل التحكيمي “معجب الدوسري”

وفاة الحكم الدولي والمحلل التحكيمي “معجب الدوسري”

الرياضة

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها في منطقتين

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها في منطقتين
http://almnatiq.net/?p=1012799
المناطق - واس:

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم افتتاح مسجدين بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقتين بعد ثبوت حالتين إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 186 يوماً 1988 مسجد، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي مسجد واحد في كل من منطقتي الشرقية ونجران.

وأكدت أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

روابط ذات صلة

أمير نجران يستقبل رئيس محكمة حبونا السابق

أمير نجران يستقبل رئيس محكمة حبونا السابق
شرطة حائل: توقيف (20) مصابًا بكورونا خالفوا التعليمات

شرطة حائل: توقيف (20) مصابًا بكورونا خالفوا التعليمات
الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم معرض الدفاع العالمي في شعبان القادم

الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم معرض الدفاع العالمي في شعبان القادم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*