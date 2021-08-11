احدث الأخبار

أمير القصيم يتسلم تقريراً عن جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها في منطقتين
أبرز المواد
 أمير نجران يستقبل رئيس محكمة حبونا السابق
أبرز المواد
 شرطة حائل: توقيف (20) مصابًا بكورونا خالفوا التعليمات
أبرز المواد
 وفاة الحكم الدولي والمحلل التحكيمي “معجب الدوسري”
الرياضة
 “إثنينية الحوار” تسلط الضوء على مدى تفاعل واهتمام الشباب مع رؤية المملكة 2030
محليات
 الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم معرض الدفاع العالمي في شعبان القادم
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن نواف يدشن المدخل الشمالي ويتفقد مشروعات شمال ووسط سكاكا بقيمة 40 مليون ريال
منطقة الجوف
 أمير منطقة الجوف يتفقد سير العمل في مركز الفياض
منطقة الجوف
 أمير منطقة تبوك يطلع على التقرير السنوي لأعمال ومنجزات المجلس البلدي بالمنطقة
منطقة تبوك
 رئيس جامعة حائل يزور مركز لقاحات كورونا بالعيادات الطبية الجامعية
منطقة حائل
 فريق هاينكج حائل ينظم رسمياً لجمعية أندية الهواه (هاوي )
منطقة حائل
أمير القصيم يتسلم تقريراً عن جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة

أمير القصيم يتسلم تقريراً عن جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها في منطقتين

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها في منطقتين

أبرز المواد
أمير نجران يستقبل رئيس محكمة حبونا السابق

أمير نجران يستقبل رئيس محكمة حبونا السابق

أبرز المواد
شرطة حائل: توقيف (20) مصابًا بكورونا خالفوا التعليمات

شرطة حائل: توقيف (20) مصابًا بكورونا خالفوا التعليمات

أبرز المواد

أمير القصيم يتسلم تقريراً عن جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة

أمير القصيم يتسلم تقريراً عن جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1012801
المناطق - واس:

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, تقريرا عن جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة للحد من انتشار فيروس كورونا في الجوامع والمساجد بالمنطقة .
ونوه سمو أمير القصيم خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الفرع عبدالرحمن السويلم، بالجهود المبذولة، مؤكداً أهمية الدور الذي يقوم به الفرع والجاهزية العالية منذ بداية أزمة جائحة كورونا من خلال متابعة التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية التي أسهمت في ضمان سلامة المصلين والحد من انتقال العدوى.

روابط ذات صلة

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها في منطقتين

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها في منطقتين
أمير نجران يستقبل رئيس محكمة حبونا السابق

أمير نجران يستقبل رئيس محكمة حبونا السابق
شرطة حائل: توقيف (20) مصابًا بكورونا خالفوا التعليمات

شرطة حائل: توقيف (20) مصابًا بكورونا خالفوا التعليمات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*