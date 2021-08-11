أمير القصيم يتسلم تقريراً عن جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة

المناطق - واس:

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, تقريرا عن جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة للحد من انتشار فيروس كورونا في الجوامع والمساجد بالمنطقة .

ونوه سمو أمير القصيم خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الفرع عبدالرحمن السويلم، بالجهود المبذولة، مؤكداً أهمية الدور الذي يقوم به الفرع والجاهزية العالية منذ بداية أزمة جائحة كورونا من خلال متابعة التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية التي أسهمت في ضمان سلامة المصلين والحد من انتقال العدوى.