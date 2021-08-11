أمير القصيم: مجلس الشباب بالمنطقة تفرّد وتميّز في المشاركة بتطبيق الإجراءات الإحترازية بالجوامع

المناطق - القصيم:

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بالجهود التي قام بها ممثلي مجلس الشباب بالمنطقة واللجان بجميع المحافظات ، ودورهم في المشاركة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في الجوامع والمساجد بالمنطقة بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم.



وأكد سمو أمير القصيم بأن ما قام به أعضاء مجلس الشباب بالمنطقة مدعاة للفخر والإعتزاز ، كون المنطقة تفردت وتميزت في مشاركة اللجان الشبابية في الحد من هذه الجائحة ، في سبيل توعية المصلين والحث على التباعد والإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ، وقال سموه : أنا فخور بما تحقق من استشعار للمسؤولية والأمانة للتنظيم من خلال تعاملهم الراقي والمتميز ليكونوا عوناً للمصلين وخدمة دينهم ووطنهم.

وثمّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على اهتمامهم ومتابعتهم المستمرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، مشددا على الاستمرارية على هذا النهج حرصا على سلامة المصلين من هذا الوباء.



جاء ذلك خلال تكريم سمو أمير القصيم اليوم بمجلس الإستقبال بمقر الإمارة ، أمين عام مجلس شباب المنطقة و ممثلي اللجان بالمجلس المشاركين في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال جائحة كورونا في الجوامع والمساجد بالمنطقة ، بحضور وكل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم الشيخ عبدالرحمن السويلم ، وأمين مجلس شباب القصيم دهش الدهش.

وثمّن مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة دعم واهتمام سمو أمير القصيم للجهود المبذولة من منسوبي الوزارة التي أسهمت في تعزيز الوعي بين جميع شرائح المجتمع فيما يتعلق بالوقاية من فيروس كورونا ، لافتاً بأن التنسيق مع اللجان الشبابية بمجلس الشباب بالمنطقة كان له أثرا فاعلاً في الحد من انتشار الفيروس ، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بين المصلين.