ارتفاع حصيلة حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 وفاة

المناطق - واس:

ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية التي تسببت فيها حرائق الغابات إلى 65 حالة وفاة، أغلبها بمحافظة تيزي وزو، شرق العاصمة الجزائر.

وأوضحت خلية المتابعة على مستوى محافظة تيزي وزو، أنه من ضمن هذا العدد تم تسجيل وفاة 37 مدنياً و 28 من أفراد الجيش الجزائري.

وكانت أخر إحصائية عن الخسائر البشرية جراء حرائق الغابات قد تم الكشف عنها هي 42 حالة وفاة .

وأفاد المدير العام للغابات بالجزائر علي محمودي، أن عدد حرائق الغابات التي لم يتم إخمادها بعد حتى اليوم قد بلغ 86 حريقا من إجمالي 103 حرائق اندلعت منذ مساء الاثنين الماضي عبر 17 محافظة.