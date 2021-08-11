احدث الأخبار

أمير حائل يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة
أبرز المواد
 الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت قيمتها 7.9 مليارات ريال
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 9 وفيات و751 إصابة جديدة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 توقيع عقد إنشاء الصوامع التخزينية بضبا بقيمة 399 مليون ريال
أبرز المواد
 ارتفاع حصيلة حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 وفاة
أبرز المواد
 أمير القصيم: مجلس الشباب بالمنطقة تفرّد وتميّز في المشاركة بتطبيق الإجراءات الإحترازية بالجوامع
أبرز المواد
 أمير الرياض بالنيابة يستقبل نائب مدير شرطة المنطقة
أبرز المواد
 أمير القصيم يتسلم تقريراً عن جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها في منطقتين
أبرز المواد
 أمير نجران يستقبل رئيس محكمة حبونا السابق
أبرز المواد
 شرطة حائل: توقيف (20) مصابًا بكورونا خالفوا التعليمات
أبرز المواد
 وفاة الحكم الدولي والمحلل التحكيمي “معجب الدوسري”
الرياضة
أمير حائل يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

أمير حائل يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

أبرز المواد
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت قيمتها 7.9 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت قيمتها 7.9 مليارات ريال

أبرز المواد
“الصحة”: تسجيل 9 وفيات و751 إصابة جديدة بـ “كورونا”

“الصحة”: تسجيل 9 وفيات و751 إصابة جديدة بـ “كورونا”

أبرز المواد
توقيع عقد إنشاء الصوامع التخزينية بضبا بقيمة 399 مليون ريال

توقيع عقد إنشاء الصوامع التخزينية بضبا بقيمة 399 مليون ريال

أبرز المواد

توقيع عقد إنشاء الصوامع التخزينية بضبا بقيمة 399 مليون ريال

توقيع عقد إنشاء الصوامع التخزينية بضبا بقيمة 399 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=1012819
المناطق - تبوك:

وقع محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس اليوم (الأربعاء)، عقد مشروع إنشاء صوامع ضبا الخرسانية مع المرافق والخدمات بسعة 120 ألف طن متري مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال.

وأوضح الفضلي أن هذا المشروع يأتي ضمن مبادرة برنامج تطوير نظام الإنذار المبكر للأغذية وحالات الطوارئ وإدارة الخزن الاستراتيجي الذي يستهدف تعزيز مستوى الجاهزية وكميات الخزن من الحبوب الغذائية، وذلك بإضافة منفذ وميناء جديد على البحر الأحمر قادر على استقبال بواخر القمح ذات الحجم الكبير لتعزيز منظومة الإمداد لمناطق المملكة الشمالية المتوقع لها أن تشهد تزايداً في الطلب في إطار المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها، مبينًا أن المشروع سيسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجال الأمن الغذائي.

من جانبه، كشف محافظ المؤسسة العامة للحبوب عن قيمة المشروع التي تبلغ 399 مليون ريال، وبمدة تنفيذ 34 شهراً، وسينفذ بميناء ضبا وفق أحدث المواصفات وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، مفيدًا بأن المشروع يتكون من وحدتين منفصلتين بسعة 60 ألف طن لكل وحدة.

كما يتضمن المشروع تنفيذ نواقل ومعدات لمناولة الغلال ومعدات التفريغ المباشر من السفن بطاقة 1000 طن في الساعة، ومحطة احتياطية للمولدات الكهربائية وشبكة متكاملة لتصريف الأمطار وفق أعلى المعايير البيئية، إضافة إلى المرافق والتسهيلات والأعمال المساندة للمشروع.

روابط ذات صلة

أمير حائل يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

أمير حائل يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت قيمتها 7.9 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت قيمتها 7.9 مليارات ريال
“الصحة”: تسجيل 9 وفيات و751 إصابة جديدة بـ “كورونا”

“الصحة”: تسجيل 9 وفيات و751 إصابة جديدة بـ “كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*