توقيع عقد إنشاء الصوامع التخزينية بضبا بقيمة 399 مليون ريال

المناطق - تبوك:

وقع محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس اليوم (الأربعاء)، عقد مشروع إنشاء صوامع ضبا الخرسانية مع المرافق والخدمات بسعة 120 ألف طن متري مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال.

وأوضح الفضلي أن هذا المشروع يأتي ضمن مبادرة برنامج تطوير نظام الإنذار المبكر للأغذية وحالات الطوارئ وإدارة الخزن الاستراتيجي الذي يستهدف تعزيز مستوى الجاهزية وكميات الخزن من الحبوب الغذائية، وذلك بإضافة منفذ وميناء جديد على البحر الأحمر قادر على استقبال بواخر القمح ذات الحجم الكبير لتعزيز منظومة الإمداد لمناطق المملكة الشمالية المتوقع لها أن تشهد تزايداً في الطلب في إطار المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها، مبينًا أن المشروع سيسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجال الأمن الغذائي.

من جانبه، كشف محافظ المؤسسة العامة للحبوب عن قيمة المشروع التي تبلغ 399 مليون ريال، وبمدة تنفيذ 34 شهراً، وسينفذ بميناء ضبا وفق أحدث المواصفات وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، مفيدًا بأن المشروع يتكون من وحدتين منفصلتين بسعة 60 ألف طن لكل وحدة.

كما يتضمن المشروع تنفيذ نواقل ومعدات لمناولة الغلال ومعدات التفريغ المباشر من السفن بطاقة 1000 طن في الساعة، ومحطة احتياطية للمولدات الكهربائية وشبكة متكاملة لتصريف الأمطار وفق أعلى المعايير البيئية، إضافة إلى المرافق والتسهيلات والأعمال المساندة للمشروع.