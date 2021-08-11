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الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت قيمتها 7.9 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت قيمتها 7.9 مليارات ريال

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الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت قيمتها 7.9 مليارات ريال

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت قيمتها 7.9 مليارات ريال
http://almnatiq.net/?p=1012824
المناطق - واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 25.23 نقطة ليقفل عند مستوى 11325.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.9 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 315 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات بدجت السعودية، وتنمية، ومعادن، وسدكو كابيتال ريت، ومهارة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تكافل الراجحي، ومكة، والأهلي للتكافل، والوطنية للتعليم، وبوبا العربية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.11% و 4.29%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابتكو، والأهلي، ودار الأركان، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات تنمية، والأهلي، والراجحي، ومهارة، وسابتكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 185.51 نقطة ليقفل عند مستوى 24435.49 نقطة، وبتداولات بلغت 28 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 265 ألف سهم تقاسمتها 1383 صفقة.

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