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أمير حائل يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

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أمير حائل يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

أمير حائل يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1012826
المناطق - واس:

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل على تقارير الوضع الصحي في المنطقة من خلال متابعة حالات فيروس كورونا، وأعداد من تلقوا جرعتين من اللقاح، والجهود القائمة لتطعيم كبار السن، ودور المحافظين في تعزيز الإجراءات الاحترازية، ومدى انعكاس ذلك على الحد من انتشار الفيروس.

وأكد سموه -خلال استقباله في مكتبه اليوم مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان الشمري- تكثيف الجهود والاستمرار بالعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والأفراد، واستشعار أهمية مسؤوليتهم الذاتية في ذلك، والحرص على تطبيق النظام بحق المخالفين دون تهاون.

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