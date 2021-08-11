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تفحم شقيقتين وهما تعانقان أمهما في الحرائق المستعرة بالجزائر

تفحم شقيقتين وهما تعانقان أمهما في الحرائق المستعرة بالجزائر
http://almnatiq.net/?p=1012843
المناطق - وكالات:

شهدت قرية إخليجن في ولاية تيزي وزو الجزائرية، اليوم (الأربعاء)، واقعة مأساوية لامرأة وابنتيها نتيجة الحرائق التي ضربت الولاية مؤخراً.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر صورةً لشابتين عثرت عليهما السلطات وهما متفحمتان وتحتضنان أمهما المتوفاة داخل المنزل.

وتمكّن رجال الحماية المدنية من إخراج الجثث المتفحمة، وأوضحوا أن الأم كانت قد توفيت بعد اختناقها من الدخان الكثيف الناتج عن الحريق.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي ضربت عدة ولايات في الجزائر إلى 65 شخصاً؛ 28 عسكرياً و37 مدنياً، فضلاً عن نقل 12 عسكرياً إلى المستشفيات لحالتهم الحرجة.

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