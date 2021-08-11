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أدبي الطائف يعلن الفائزين بجائزة الثبيتي للإبداع في دورتها الرابعة

أدبي الطائف يعلن الفائزين بجائزة الثبيتي للإبداع في دورتها الرابعة
http://almnatiq.net/?p=1012846
المناطق - واس:

أعلن النادي الأدبي الثقافي بالطائف أسماء الفائزين بجائزة الشاعر محمد الثبيتي للإبداع في دورتها الرابعة.

وأوضح رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله الجعيد أن أمانة الجائزة استعرضت في اجتماعها نتائج تحكيم الأعمال المقدمة للجائزة في فرعَي الديوان الشعري والنص المسرحي خلال الدورة الرابعة للجائزة، كما صوّتت الأمانة بالاقتراع السري على اختيار الفائز بجائزة الأمانة على مجمل التجربة الشعرية والدور الثقافي لهذا العام لشعراء ونقاد ودارسين من مختلف البلدان العربية.

ورشح أعضاء أمانة الجائزة عددا من الشعراء والشاعرات للفوز بجائزة التجربة الشعرية .

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