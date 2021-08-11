مختبر أمانة عسير يستقبل 323 عينة أغذية خلال يوليو الماضي

المناطق - عسير:

استقبل مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة عسير، خلال شهر يوليو الماضي، 323 عيّنة من الأغذية المختلفة, بهدف الكشف عليها وتحليلها ومقارنتها بالمواصفات القياسية السعودية.



وبلغ عدد العينات المطابقة 249 عينة بنسبة 77% وعدد العينات الغير مطابقة 74 بنسبة 23%، منها 281 عيّنة من العسل تم فحصها ، ووصلت نسبة العيّنات المتطابقة فيها إلى 78%، ونسبة العيّنات الغير متطابقة نحو 22%, فيما بلغ عدد العينات التي تم الكشف عليها في قسم الميكروبيولوجي 42 عينة, ونسبة العينات المطابقة 74%، أما نسبة العينات الغير مطابقة كانت 26%.