احدث الأخبار

مختبر أمانة عسير يستقبل 323 عينة أغذية خلال يوليو الماضي
أبرز المواد
 أدبي الطائف يعلن الفائزين بجائزة الثبيتي للإبداع في دورتها الرابعة
أبرز المواد
 تفحم شقيقتين وهما تعانقان أمهما في الحرائق المستعرة بالجزائر
أبرز المواد
 “البيئة” تقرّ اشتراطات الترخيص لأشياب وصهاريج مياه الآبار غير الصالحة للشرب
أبرز المواد
 أجواء الطقس ودرجات الحرارة في المصايف اليوم
أبرز المواد
 تسليم البشير واثنين من مساعديه للمحكمة الجنائية الدولية
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لسمو أمير دولة الكويت
أبرز المواد
 أمير حائل يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة
أبرز المواد
 الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات بلغت قيمتها 7.9 مليارات ريال
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 9 وفيات و751 إصابة جديدة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 توقيع عقد إنشاء الصوامع التخزينية بضبا بقيمة 399 مليون ريال
أبرز المواد
 ارتفاع حصيلة حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 وفاة
أبرز المواد
مختبر أمانة عسير يستقبل 323 عينة أغذية خلال يوليو الماضي

مختبر أمانة عسير يستقبل 323 عينة أغذية خلال يوليو الماضي

أبرز المواد
أدبي الطائف يعلن الفائزين بجائزة الثبيتي للإبداع في دورتها الرابعة

أدبي الطائف يعلن الفائزين بجائزة الثبيتي للإبداع في دورتها الرابعة

أبرز المواد
تفحم شقيقتين وهما تعانقان أمهما في الحرائق المستعرة بالجزائر

تفحم شقيقتين وهما تعانقان أمهما في الحرائق المستعرة بالجزائر

أبرز المواد
“البيئة” تقرّ اشتراطات الترخيص لأشياب وصهاريج مياه الآبار غير الصالحة للشرب

“البيئة” تقرّ اشتراطات الترخيص لأشياب وصهاريج مياه الآبار غير الصالحة للشرب

أبرز المواد

مختبر أمانة عسير يستقبل 323 عينة أغذية خلال يوليو الماضي

مختبر أمانة عسير يستقبل 323 عينة أغذية خلال يوليو الماضي
http://almnatiq.net/?p=1012849
المناطق - عسير:

استقبل مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة عسير، خلال شهر يوليو الماضي، 323 عيّنة من الأغذية المختلفة, بهدف الكشف عليها وتحليلها ومقارنتها بالمواصفات القياسية السعودية.

وبلغ عدد العينات المطابقة 249 عينة بنسبة 77% وعدد العينات الغير مطابقة 74 بنسبة 23%، منها 281 عيّنة من العسل تم فحصها ، ووصلت نسبة العيّنات المتطابقة فيها إلى 78%، ونسبة العيّنات الغير متطابقة نحو 22%, فيما بلغ عدد العينات التي تم الكشف عليها في قسم الميكروبيولوجي 42 عينة, ونسبة العينات المطابقة 74%، أما نسبة العينات الغير مطابقة كانت 26%.

روابط ذات صلة

أدبي الطائف يعلن الفائزين بجائزة الثبيتي للإبداع في دورتها الرابعة

أدبي الطائف يعلن الفائزين بجائزة الثبيتي للإبداع في دورتها الرابعة
تفحم شقيقتين وهما تعانقان أمهما في الحرائق المستعرة بالجزائر

تفحم شقيقتين وهما تعانقان أمهما في الحرائق المستعرة بالجزائر
“البيئة” تقرّ اشتراطات الترخيص لأشياب وصهاريج مياه الآبار غير الصالحة للشرب

“البيئة” تقرّ اشتراطات الترخيص لأشياب وصهاريج مياه الآبار غير الصالحة للشرب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*