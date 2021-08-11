احدث الأخبار

بـ 14 مليون ريال.. أمير الشرقية يطلق مشروع صياد
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية
أبرز المواد
 أمير تبوك يعزي في وفاة الإعلامي محمد الشدي
أبرز المواد
 النائب العام يجري جولة تفقدية على فروع ودوائر النيابة في الباحة
أبرز المواد
 شرطة الرياض تطيح بمواطن ابتز فتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أبرز المواد
 “التعليم” توجّه بدمج مدارس التحفيظ في التعليم العام
أبرز المواد
 أمير مكة يطلع على آخر مستجدات مبادرة إزالة التشوه البصري
أبرز المواد
 “التعاون” يعلن حصوله على “الكفاءة المالية”
أبرز المواد
 تعاون مشترك بين التحالف الإسلامي ومركز الحرب الفكرية
أبرز المواد
 “توكلنا”: إتاحة خدمة استعراض تذاكر الفعاليات واستخدامها في الدخول
أبرز المواد
 مختبر أمانة عسير يستقبل 323 عينة أغذية خلال يوليو الماضي
أبرز المواد
 أدبي الطائف يعلن الفائزين بجائزة الثبيتي للإبداع في دورتها الرابعة
أبرز المواد
بـ 14 مليون ريال.. أمير الشرقية يطلق مشروع صياد

بـ 14 مليون ريال.. أمير الشرقية يطلق مشروع صياد

أبرز المواد
أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية

أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية

أبرز المواد
أمير تبوك يعزي في وفاة الإعلامي محمد الشدي

أمير تبوك يعزي في وفاة الإعلامي محمد الشدي

أبرز المواد
النائب العام يجري جولة تفقدية على فروع ودوائر النيابة في الباحة

النائب العام يجري جولة تفقدية على فروع ودوائر النيابة في الباحة

أبرز المواد

أمير مكة يطلع على آخر مستجدات مبادرة إزالة التشوه البصري

أمير مكة يطلع على آخر مستجدات مبادرة إزالة التشوه البصري
http://almnatiq.net/?p=1012862
المناطق - مكة المكرمة:

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اجتماعًا بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية، لاستعراض مبادرة إزالة التشوه البصري في العاصمة المقدسة.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع على خطط الأمانة لمعالجة عناصر التشوه البصري في مكة المكرمة وتعزيز مساعي تحسين المشهد الحضري، تحقيقًا لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى تفعيل برنامج “جودة الحياة” ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

وبحسب العرض فإن المبادرة تهدف لإزالة التشوه البصري في العاصمة المقدسة وتوفير آلية مستدامة لتحديث ورصد ومتابعة وإزالة عناصر التشوه البصري، والمحافظة على أعلى معايير جودة التنفيذ، بما يحقق رضا السكان.

روابط ذات صلة

بـ 14 مليون ريال.. أمير الشرقية يطلق مشروع صياد

بـ 14 مليون ريال.. أمير الشرقية يطلق مشروع صياد
أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية

أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية
أمير تبوك يعزي في وفاة الإعلامي محمد الشدي

أمير تبوك يعزي في وفاة الإعلامي محمد الشدي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*