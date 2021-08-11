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أمير تبوك يعزي في وفاة الإعلامي محمد الشدي

أمير تبوك يعزي في وفاة الإعلامي محمد الشدي
http://almnatiq.net/?p=1012875
المناطق - تبوك:

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك تعازيه لأسرة الشدي في وفاة فقيدها محمد بن أحمد الشدي رئيس تحرير مجلة اليمامة رئيس جمعية الثقافة والفنون الأسبق -رحمه الله- .
وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
من جانبه أعرب شقيق الفقيد علي الشدي عن الشكر لسموه على تعازيه ومواساته لهم .

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