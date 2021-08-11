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أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية

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أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية

أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية
http://almnatiq.net/?p=1012877
المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم, الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية, عبدالله بن أحمد العامر.
واطلع سموه على أعمال الهيئة واستراتيجيتها وأهم الفرص السياحية والاجتماعية، بالإضافة إلى الخطط والأهداف التي سيتم العمل عليها للحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها، وحماية البيئة داخلها بما يكفل التوازن البيئي بالمحمية.
ونوه بما تحظى به البيئة من عناية واهتمام من القيادة الحكيمة, مؤكداً أهمية الدور البارز للمحميات في تعزيز التنوع الإحيائي والمحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها, مؤكدا أن الاهتمام بالمحميات سيشكل نقلة نوعية تسهم في المحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الحيوي بشكل عام وإسهامها في تحقيق رؤية المملكة 2030.

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