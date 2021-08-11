تعليم تبوك يطلق مبادرة النقل التعليمي “سجلهم لنوصلهم”

المناطق - واس:

أطلقت إدارة تعليم منطقة تبوك -ممثلةً في قسم خدمات الطلاب وبالتنسيق مع شركة تطوير للنقل التعليمي- مبادرة “سجلهم لنوصلهم” اليوم، وتهدف إلى مساعدة أولياء أمور الطلاب والطالبات على تسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي عبر حساباتهم في نظام “نور”.

وبيّن قسم خدمات الطلاب أن جميع أبناء وبنات أسر الضمان الاجتماعي والتربية الخاصة معفيّون من أجور التسجيل حسب التعليمات الصادرة عن وزارة التعليم.

واطّلع مدير تعليم المنطقة إبراهيم العُمري اليوم على التجهيزات الخاصة بالحافلات، ووسائل الأمن والسلامة ومطابقتها للمواصفات الفنية، حاثًا على ضرورة اتّباع الإرشادات التوعوية ومراعاة جوانب الأمن والسلامة في عمل الحافلات المدرسية والاهتمام بالتطوير المهني للسائقين.