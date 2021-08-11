جامعة شقراء توقع اتفاقًا مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان لتطوير المهارات الإعلامية

وقعت جامعة شقراء، اتفاقية تعاون مشترك مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي, وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون في مجال التعليم والتدريب في مجال الإعلام التطبيقي.



وتهدف الاتفاقية لتقديم برامج تعليمية وتدريبية إعلامية نوعية لتنمية وتطوير المهارات الإعلامية لدى طلبة الجامعة وتخريج كوادر مهنية مدربة قادرة على القيام بمهام العمل الإعلامي بالمهنية المطلوبة وبكفاءة عالية لتلبية احتياجات سوق العمل في المملكة في المرحلة المقبلة، من خلال التعاون مع الأكاديمية التي تسعى لتوفير حلول متكاملة لتطوير قطاع الإعلام والقطاعات المساندة له عن طريق تقديم الخدمات التطويرية والتدريبية في مجالات الإعلام المتعددة بما فيها العلاقات العامة والاتصال المؤسسي.