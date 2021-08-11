أمير مكة يستقبل أمين مجلس التعاون

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف وأعضاء الأمانة الذين قدموا للسلام على سموه.

وثمن سموه جهود أمانة مجلس التعاون لإنجاح وتعزيز الجهود والعمل الخليجي المشترك، كما جرى مناقشة العديد من الموضوعات.