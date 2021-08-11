“الإعلام السياحي” يطلق مسار تعريفي لرواد التواصل الاجتماعي والمرشدين السياحيين

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http://almnatiq.net/?p=1012906
المناطق - الطائف:

تنظم جمعية الإعلام السياحي جولة لرواد التواصل الاجتماعي وكبار الإعلاميين والمرشدين السياحين والرحالة سعياً منها لتعزيز السياحة الداخلية تحت شعار “صيفنا على جوك” ضمن ملتقى الإعلام السياحي 2021 في رحلة تبدأ من الطائف ثم الباحة والوصول الى منطقة عسير تشمل تغطيات ولقاءات وزيارات للمواقع التراثية والتاريخية وأبرز المعالم السياحية.

وعن هذه الرحلة تحدث عبدالعزيز الذبياني سفير الجمعية ومنسق الرحلة قائلاً، الرحلة هي رحلة تعريفية بأهم الفعاليات بكافة أنواعها سواءً ترفيهية او زراعية او موروث شعبي الى جانب المواقع التاريخية والأثرية ونسعى ان نقدم محتوى عن سياحتنا الوطنية ومقومات بلادنا الغالية ونوفر معلومة ونضع المتلقي يعيش التجربة بكل تفاصيلها وعن سير الرحلة قال الذبياني ان الرحلة تبدأ نهاية هذا الأسبوع من الحجاز الى عسير وتشمل أبرز معالم الطائف والمنتزهات الطبيعية والمواقع الأثرية والأسواق القديمة وراح يكون هناك نشر معلومات عن بعض الموروث الشعبي قديماً ومع بداية الأسبوع القادم نتجه الي الباحة لمدة يومين وهناك برنامج معد من قبل منصة اكتشف الباحة ونكمل سيرنا الى منطقة عسير لإكمال برنامج شامل ومعد من قبل الزملاء في منطقة عسير.

من طرفه تحدث المهندس هاني رجب المشرف العام على منصة اكتشف الباحة قائلاً: الباحة بمقوماتها الطبيعية والأثرية والسياحية ترحب بكل زائر وهي غنية بغطاء نباتي وغابات كثيفة وبها تجارب مذهلة وممتعه للزائر وراح نسعى مع كافة المهتمين ان نسهل للزوار الوصول الى الباحة ونقدم لهم المعلومات المطلوبه وعن التعاون مع جمعية الإعلام السياحي قال م. هاني رجب سعداء بجمعية متخصصة في الإعلام السياحي ونسعى الان لتوقيع إتفاقية مشتركة لتعزيز أهدافنا في برنامج اكتشف الباحة والذي يتوافق مع أهداف الجمعية في تعزيز السياحة الداخلية وإبراز كافة المواقع السياحية.

الجدير بالذكر أن جمعية الإعلام السياحي أطلقت ملتقى الإعلام السياحي 2021 بدأ بورش عمل وتعاون لتدريب الشباب والشابات على برنامج التربية السياحية في عسير وبرنامج نشر ثقافة التطوع في القطاع السياحي وتم تنفيذ برنامج مع هيئة الصحفيين بالاحساء بعنوان الإعلام والسياحة وهناك ثلاثة برامج تنفذها الجمعية مع الغرفة التجارية في بيشة عن السياحة الزراعية على هامش مهرجان صفري بيشة نهاية الشهر وتدريب مايقارب ٨٠ شاب وشابة من ابناء المحافظة وتهيئتهم لسوق العمل.

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