أمانة تبوك تستعرض مشاريعها التنموية أمام زوار معرض المشاريع بالمنطقة

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استعرضت أمانة منطقة تبوك من خلال جناحها الخاص بمعرض المشاريع ، المقام بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك ، عدداً من مشاريعها التنموية الجاري تنفيذها في مدينة تبوك ، بقيمة إجمالية تتجاوز المليار و784 مليون ريال ، والمتمثلة في مشروعي استكمال نفق تقاطع طريق الملك فهد مع طرق الملك عبدالله ، ونفق تقاطع طريق الملك فهد مع طرق الملك خالد ، وحديقة تبوك المركزية والأعمال التطويرية بمنتزه الأمير فهد بن سلطان وحدائق أحياء تبوك إضافة إلى عدة مشروعات في أعمال درء أخطار السيول وتصريف مياه السيول وأعمال السفلتة والإنارة وجسور المشاة وإنشاء سوق الأسر المنتجة.

كما أطلعت الأمانة زائري المعرض الذي يستمر لمدة إسبوع , على نسب إنجازها لمشاريع الأراضي السكنية الخاصة في البيع على الخريطة بحيي بساتين تبوك ودرة تبوك وحي واحة تبوك ، ومشروعين للبنية التحتية في إسكان تبوك 2 وواحات تبوك , بالإضافة إلى عرض مشاريع لـ 6 مخططات بمدينة تبوك التي بلغت مساحتها الإجمالية أكثر من 35 مليون متر مربع, وتوفر 34959 قطعة أرض, بالإضافة إلى المواقع الاستثمارية .