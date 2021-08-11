احدث الأخبار

قياس الأداء للربع الثاني من العام ٢٠٢١م “بجمعية البر بالعارضة”
أبرز المواد
 أمانة تبوك تستعرض مشاريعها التنموية أمام زوار معرض المشاريع بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير الشرقية يشدد على مواصلة تطبيق التعليمات الصحية لمكافحة “كورونا”
أبرز المواد
 “الإعلام السياحي” يطلق مسار تعريفي لرواد التواصل الاجتماعي والمرشدين السياحيين
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل أمين مجلس التعاون
أبرز المواد
 أمير الشرقية يستقبل السفير الهندي لدى المملكة
أبرز المواد
 جامعة شقراء توقع اتفاقًا مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان لتطوير المهارات الإعلامية
أبرز المواد
 تعليم تبوك يطلق مبادرة النقل التعليمي “سجلهم لنوصلهم”
أبرز المواد
 بـ 14 مليون ريال.. أمير الشرقية يطلق مشروع صياد
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية
أبرز المواد
 أمير تبوك يعزي في وفاة الإعلامي محمد الشدي
أبرز المواد
 النائب العام يجري جولة تفقدية على فروع ودوائر النيابة في الباحة
أبرز المواد
قياس الأداء للربع الثاني من العام ٢٠٢١م “بجمعية البر بالعارضة”

قياس الأداء للربع الثاني من العام ٢٠٢١م “بجمعية البر بالعارضة”

أبرز المواد
أمانة تبوك تستعرض مشاريعها التنموية أمام زوار معرض المشاريع بالمنطقة

أمانة تبوك تستعرض مشاريعها التنموية أمام زوار معرض المشاريع بالمنطقة

أبرز المواد
أمير الشرقية يشدد على مواصلة تطبيق التعليمات الصحية لمكافحة “كورونا”

أمير الشرقية يشدد على مواصلة تطبيق التعليمات الصحية لمكافحة “كورونا”

أبرز المواد
“الإعلام السياحي” يطلق مسار تعريفي لرواد التواصل الاجتماعي والمرشدين السياحيين

“الإعلام السياحي” يطلق مسار تعريفي لرواد التواصل الاجتماعي والمرشدين السياحيين

أبرز المواد

قياس الأداء للربع الثاني من العام ٢٠٢١م “بجمعية البر بالعارضة”

قياس الأداء للربع الثاني من العام ٢٠٢١م “بجمعية البر بالعارضة”
http://almnatiq.net/?p=1012917
المناطق - العارضة - فضه عطيف؛

أنهى فريق الجودة والاستراتيجية بجمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان قياس جميع إدارات الجمعية بإشراف عضو مجلس الإدارة الأستاذ حماد سفياني.

وكان القياس بهدف قياس أداء الإدارات في الربع الثاني من العام ٢٠٢١م. وما تم إنجازه في الخطة التنفيذية للجمعية ٢٠٢١م.

وكان الفريق قد لاحظ التحسن الواضح في الأداء عن الربع الأول من نفس العام، ما يعكس تجاوب الإدارات في رفع مستوى الإنجاز وتجويد إعداد التقارير.

وأعرب المشرف على الفريق أ. حماد سفياني عن سعادته بنتائج التقييم لهذا الربع شاكرين للادارات هذا التحسن الملحوظ منوهاً لهم السعي إلى التحسن المستمر الذي سيسهم بشكل مباشر بالارتقاء بالجمعية وتحقيق رؤيتها في التميز وتنمية المستفيد.

كما قدم شكره لأعضاء الفريق على جهدهم وتعاونهم وبذلهم وقتهم للجمعية سائلا الله لهم الأجر والثواب على كل ما قدموه أثناء القياس.

روابط ذات صلة

أمانة تبوك تستعرض مشاريعها التنموية أمام زوار معرض المشاريع بالمنطقة

أمانة تبوك تستعرض مشاريعها التنموية أمام زوار معرض المشاريع بالمنطقة
أمير الشرقية يشدد على مواصلة تطبيق التعليمات الصحية لمكافحة “كورونا”

أمير الشرقية يشدد على مواصلة تطبيق التعليمات الصحية لمكافحة “كورونا”
“الإعلام السياحي” يطلق مسار تعريفي لرواد التواصل الاجتماعي والمرشدين السياحيين

“الإعلام السياحي” يطلق مسار تعريفي لرواد التواصل الاجتماعي والمرشدين السياحيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*