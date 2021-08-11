قياس الأداء للربع الثاني من العام ٢٠٢١م “بجمعية البر بالعارضة”

المناطق - العارضة - فضه عطيف؛

أنهى فريق الجودة والاستراتيجية بجمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان قياس جميع إدارات الجمعية بإشراف عضو مجلس الإدارة الأستاذ حماد سفياني.



وكان القياس بهدف قياس أداء الإدارات في الربع الثاني من العام ٢٠٢١م. وما تم إنجازه في الخطة التنفيذية للجمعية ٢٠٢١م.

وكان الفريق قد لاحظ التحسن الواضح في الأداء عن الربع الأول من نفس العام، ما يعكس تجاوب الإدارات في رفع مستوى الإنجاز وتجويد إعداد التقارير.



وأعرب المشرف على الفريق أ. حماد سفياني عن سعادته بنتائج التقييم لهذا الربع شاكرين للادارات هذا التحسن الملحوظ منوهاً لهم السعي إلى التحسن المستمر الذي سيسهم بشكل مباشر بالارتقاء بالجمعية وتحقيق رؤيتها في التميز وتنمية المستفيد.

كما قدم شكره لأعضاء الفريق على جهدهم وتعاونهم وبذلهم وقتهم للجمعية سائلا الله لهم الأجر والثواب على كل ما قدموه أثناء القياس.