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القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (10) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بإشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها

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القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (10) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بإشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (10) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بإشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها
http://almnatiq.net/?p=1012924
المناطق_واس

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة، (8) مواطنين ومقيمان من الجنسيتين السورية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة.
وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها هي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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