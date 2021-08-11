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وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني

وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني
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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
وجرى خلال اللقاء استعراض الروابط الأخوية العميقة التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها بكافة المجالات، كما استعرض الجانبان مجهودات ومبادرات المملكة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن الشقيق، كما تطرق الجانبان إلى جهود المملكة التي تبذلها على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل دعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وإيقاف الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني الشقيق والتي تعطل بدورها كافة الحلول السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية.
واستعرض الجانبان برامج الدعم الإنساني والتنموي التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بهدف التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.
حضر الاستقبال السفير بوزارة الخارجية إبراهيم بن سعد بن بيشان.

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