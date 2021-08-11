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هيئة الأمر بالمعروف بعسير تفعّل المعرض الرقمي الإلكتروني

هيئة الأمر بالمعروف بعسير تفعّل المعرض الرقمي الإلكتروني
http://almnatiq.net/?p=1012932
المناطق_واس

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير بالمعرض الرقمي المتنقل في صيف عسير لهذا العام، وذلك في حديقة الروضة بأبها، ويحتوي على تجهيزات فنية وتقنيات حديثة.
ويهدف الفرع من إقامة المعرض إلى إبراز الجهود بما يتوافق مع التطورات التقنية الحديثة، بالإضافة إلى تفعيلها في توعية مختلف فئات المجتمع بصورة تتناسب مع أحدث قوالب التطور الإلكتروني.
وأكد مدير الفرع جابر الشهري، أن المعرض يأتي ضمن مشاركات الفرع في صيف عسير، والذي بلغ عدد زواره منذ افتتاحه أكثر من 3 آلاف مستفيد ومستفيدة ، حيث اطلعوا على العديد من البرامج التوعوية التي نظمها الفرع ضمن حملاته التوعوية من أبرزها برنامج ” الخوارج شرار الخلق ” و ” رب اجعل هذا البلد آمناً “.

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