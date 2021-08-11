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البيت الأبيض يعلن عقد قمة دولية للدفاع عن الديمقراطيات حول العالم

البيت الأبيض يعلن عقد قمة دولية للدفاع عن الديمقراطيات حول العالم
http://almnatiq.net/?p=1012942
المناطق_واس

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن سيعقد يومي التاسع والعاشر من ديسمبر المقبل قمة دولية افتراضية من أجل الديموقراطية، سيُدعى إليها رؤساء دول وحكومات وأعضاء المجتمع المدني.
ووفقاً لبيان صادر اليوم عن البيت الأبيض ستعمل القمة الافتراضية على تحفيز الالتزامات والمبادرات عبر ثلاثة محاور رئيسة هي: الدفاع ضد الاستبداد، ومكافحة الفساد، وتعزيز احترام حقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن القمة ستجمع رؤساء دول وقادة المجتمع المدني والعمل الخيري والقطاع الخاص، وستكون بمثابة فرصة لقادة العالم للاستماع إلى بعضهم البعض ولمواطنيهم، ولمشاركة النجاحات، وتطوير التعاون الدولي، والتحدث بصراحة عن التحديات التي تواجه الديمقراطية من أجل العمل بشكل جماعي لتعزيز أسس التجديد الديمقراطي.

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