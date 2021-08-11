احدث الأخبار

مدير الهلال الأحمر بالجوف يكرم بعض مدراء الإدارات بالفرع
أبرز المواد
 فوائد سحرية لـ7 أطعمة.. تدعم صحة القلب وتعزز الجهاز الهضمي
أبرز المواد
 «الأرصاد»: مدينة سعودية تسجل درجات حرارة تصل لـ50 لمدة 3 أيام
أبرز المواد
 وزير الخارجية يٌجري اتصالاً هاتفيًا بوزير الخارجية اليوناني
أبرز المواد
 محافظ حفر الباطن يرأس مجلس إدارة ميدان الهجن بالمحافظة
أبرز المواد
 وزير الشؤون البلدية والإسكان يشكر القيادة على منح الصلاحية بالاكتفاء بالتنبيه للمرة الأولى للمخالفات البلدية غير الجسيمة
أبرز المواد
 مدير صحة بيشة يعتمد البدء بتشغيل مركز صحي تثليث مركزًا مناوباً
أبرز المواد
 البيت الأبيض يعلن عقد قمة دولية للدفاع عن الديمقراطيات حول العالم
أبرز المواد
 رئيس “الالتزام البيئي”: نجاح التمرين التعبوي جاء بالشراكة الناجحة مع ٣٣ جهة
أبرز المواد
 هيئة الأمر بالمعروف بعسير تفعّل المعرض الرقمي الإلكتروني
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (10) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بإشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها
أبرز المواد
مدير الهلال الأحمر بالجوف يكرم بعض مدراء الإدارات بالفرع

مدير الهلال الأحمر بالجوف يكرم بعض مدراء الإدارات بالفرع

أبرز المواد
فوائد سحرية لـ7 أطعمة.. تدعم صحة القلب وتعزز الجهاز الهضمي

فوائد سحرية لـ7 أطعمة.. تدعم صحة القلب وتعزز الجهاز الهضمي

أبرز المواد
«الأرصاد»: مدينة سعودية تسجل درجات حرارة تصل لـ50 لمدة 3 أيام

«الأرصاد»: مدينة سعودية تسجل درجات حرارة تصل لـ50 لمدة 3 أيام

أبرز المواد
وزير الخارجية يٌجري اتصالاً هاتفيًا بوزير الخارجية اليوناني

وزير الخارجية يٌجري اتصالاً هاتفيًا بوزير الخارجية اليوناني

أبرز المواد

وزير الشؤون البلدية والإسكان يشكر القيادة على منح الصلاحية بالاكتفاء بالتنبيه للمرة الأولى للمخالفات البلدية غير الجسيمة

وزير الشؤون البلدية والإسكان يشكر القيادة على منح الصلاحية بالاكتفاء بالتنبيه للمرة الأولى للمخالفات البلدية غير الجسيمة
http://almnatiq.net/?p=1012951
المناطق_واس

رفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بمنح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية وقف تطبيق جزاء بعض المخالفات البلدية والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى.
وأكد معاليه أن القرار يأتي ضمن حرص الدولة على رفع معدلات الامتثال للأنظمة واللوائح والاشتراطات ومراعاة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يمكن من رفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن.
وأفاد أن الوزارة ستعمل -بإذن الله- خلال الفترة القادمة على تحديد المخالفات التي يكتفى فيها بالتنبيه للمرة الأولى وفق المحددات المضمنة في قرار مجلس الوزراء المتمثلة في (ألا تكون المخالفة من المخالفات البلدية الجسيمة , ألا تكون المخالفة من المخالفات التي سبق ارتكابها من المخالف , ألا يكون الأثر الناتج عن المخالفة متعدياً إلى الغير , أن ينبه المخالف بعدم العودة إلى ارتكاب المخالفة , أن تزال المخالفة من المخالف أو أن يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة خلال مدة محددة).

روابط ذات صلة

مدير الهلال الأحمر بالجوف يكرم بعض مدراء الإدارات بالفرع

مدير الهلال الأحمر بالجوف يكرم بعض مدراء الإدارات بالفرع
فوائد سحرية لـ7 أطعمة.. تدعم صحة القلب وتعزز الجهاز الهضمي

فوائد سحرية لـ7 أطعمة.. تدعم صحة القلب وتعزز الجهاز الهضمي
«الأرصاد»: مدينة سعودية تسجل درجات حرارة تصل لـ50 لمدة 3 أيام

«الأرصاد»: مدينة سعودية تسجل درجات حرارة تصل لـ50 لمدة 3 أيام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*