محافظ حفر الباطن يرأس مجلس إدارة ميدان الهجن بالمحافظة

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عقد مجلس إدارة ميدان الهجن بمحافظة حفر الباطن اليوم اجتماعه الأول برئاسة صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، وذلك بعد صدور موافقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية على تشكيل أعضاء المجلس، برئاسة سمو المحافظ .

وقدّم سموه في بداية الاجتماع شكره لسمو أمير المنطقة، وسمو نائبه، والاتحاد السعودي للهجن على دعمهم المتواصل.

بعد ذلك ناقش المجلس عدداً من الملفات المتعلقة باحتياجات البنية التحتية للمضمار، وإعادة تأهيل المخطط العام للميدان، تمهيداً لإعادة السباقات لهواة رياضة الهجن في المحافظة.