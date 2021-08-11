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وزير الخارجية يٌجري اتصالاً هاتفيًا بوزير الخارجية اليوناني

وزير الخارجية يٌجري اتصالاً هاتفيًا بوزير الخارجية اليوناني

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وزير الخارجية يٌجري اتصالاً هاتفيًا بوزير الخارجية اليوناني

وزير الخارجية يٌجري اتصالاً هاتفيًا بوزير الخارجية اليوناني
http://almnatiq.net/?p=1012957
المناطق_واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.
وأكد سموه خلال الاتصال، على تضامن المملكة مع اليونان إثر الحرائق التي اندلعت في أنحاء اليونان، ووقوفها إلى جانب اليونان حكومةً وشعبًا في هذه الأوقات العصيبة، واستعداد المملكة لتقديم الدعم اللازم.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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