فوائد سحرية لـ7 أطعمة.. تدعم صحة القلب وتعزز الجهاز الهضمي

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أكد خبراء على أهمية 7 أطعمة للجسم؛ وذلك لاحتوائها على بكتيريا مفيدة تدعم بناء النظام الصحي وتعزز كفاءة الجهاز الهضمي وصحة القلب وتقليل الاكتئاب، وذلك لغناها بالبروبيوتيك.

ويمكن الحصول على البروبيوتيك من الزبادي، لتميزه بوجود بكتيريا جيدة مفيدة في تحسين الصحة، حيث تصنع بكتيريا الزبادي المخمرة من الحليب المخمر بواسطة بكتيريا حمض اللاكتيك، والمعروف أيضا باسم البكتيريا المشقوقة، ويحسن العظام ويدعم مرضى ضغط الدم المرتفع والقولون العصبي، ويقلل مخاطر الإسهال لدى الأطفال، وفق موقع سبوتنيك.

ووفق الخبراء، يمكن الاستفادة من الفطر الهندي «الكفير»، لأنه يحتوي على بكتيريا حمض اللاكتيك التي تشبه ما هو موجود في الزبادي. يشبه الكفير القرنبيط وله العديد من الفوائد الصحية، ويقي من الالتهابات ومشاكل الجهاز الهضمي، ويحتوي على سلالات كبيرة من البكتيريا الجيدة والخميرة التي تجعله فريدا جدا في حد ذاته.

ويمكن الحصول على البكتريا النافعة من مخلل الملفوف هو نوع من الملفوف (الكرنب) المبشور جيدا والذي يتم تخميره بواسطة بكتيريا حمض اللاكتيك، وهو ذو طعم مالح وحامض غير محبب للغاية ولكنه مفيد جدا لغناه بالألياف والفيتامينات B وC وK، كما أنه غني نسبة عالية من الصوديوم، وعلى مضادات الأكسدة المفيدة للصحة العامة وخاصة لتحسين صحة العين. يمكنك تخزينه في زجاجات محكمة الغلق لفترات طويلة.

كما تدعم المخللات الجسم عبر بكتيريا حمض اللاكتيك، وتحسن صحة الجهاز الهضمي وظروفه، لكن يجب أن يتم تناول المخللات بكميات قليلة، لا تزيد عن 1-2 شريحة في اليوم، كما يرشح الخبراء الـ «ميسو»، وهو أحد التوابل اليابانية، وتُصنع عن طريق تخمير فول الصويا بالملح ونوع من الفطريات يسمى كوجي. يمكن تناول الميسو عن طريق مزجه مع الأرز أو كمعزز لنكهة الحساء.

ويحتوي الـ «ميسو» على كمية عالية من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية التي تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي. يمكن أن يقلل أيضا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وتتضمن قائمة الأغذية ذات البكتريا النافعة «التمبيه»، ويحتوي التيمبيه على نسبة عالية من حمض الفايتك وهو مركب نباتي، وتؤدي عملية التخمير لهذا الطعام إلى إنتاج فيتامين ب 12 الذي لا يحتوي عليه فول الصويا عادة، ما يجعل التمبيه مصدرا جيدا للبروبيوتيك ويعد اختيارا جيدا للنباتيين، كما يعد اللبن الرائب مصدرا جيدًا لوجود البروبيوتيك في نظامك الغذائي. إنه مشروب تقليدي يستهلكه الكثير من الناس وهو مفيد لصحتك، وهو منخفض الدهون والسعرات الحرارية ويحتوي على فيتامين ب 12 والكالسيوم والفوسفور.