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مدير الهلال الأحمر بالجوف يكرم بعض مدراء الإدارات بالفرع

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مدير الهلال الأحمر بالجوف يكرم بعض مدراء الإدارات بالفرع

مدير الهلال الأحمر بالجوف يكرم بعض مدراء الإدارات بالفرع
http://almnatiq.net/?p=1012967
المناطق_محمد الحسن

كرم سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي بعض مدراء الإدارات بفرع الهيئة بالمنطقة .

وشمل التكريم المساعد للشؤون الإسعافية الاستاذ نزال بن فرحان السليمان ، ومدير إدارة النقل والخدمات المساندة الاستاذ لافي بن مايل الشراري ، بالإضافة لموظفي التموين الطبي والمستودعات والصيانة بالفرع .
ويأتي هذا التكريم بعد النجاح المميز الذي قدمه منسوبو تلك الإدارات بالإستعداد والتجهيز لمركبات الإسعاف المشاركة بحج 1442 هـ والتي بلغت نسبة تجهيزها 100٪ من بين مناطق المملكة والتي شاركت بموسم حج العام الماضي .
وفي ختام التكريم قدم سعادة مدير عام الفرع شكره وتقديره لمنسوبي الإدارات المشاركة بالتجهيز داعياً الجميع للإستمرار بالنجاح وبذل المزيد من الجهد المميز والذي يعكس الصورة الحسنه لفرع الهيئة بالمنطقة بتكاتف الجميع وبلوغ أعلى معايير الجودة .

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