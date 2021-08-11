إجراء حوالي 150 عملية جراحة مخ وأعصاب بمستشفى خميس مشيط العام خلال عام

تمكّن فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى خميس مشيط العام من إجراء حوالي 150 عملية جراحية في تخصص المخ والأعصاب لحالات متنوعة مابين عمليات إصابات الدماغ وإزالة أورام الدماغ ، وعمليات أخرى مثل إصلاح أنابيب تصريف السائل النخاعي .
وذلك خلال الفترة من يناير 2020 وحتى يناير 2021 ، حيث تنوعت العمليات ما بين عمليات عامة وطارئة وتخصصية .
وأوضحت “صحة عسير” أن المستشفى يعمل به 3 عيادات أسبوعية في هذا التخصص، و يبلغ عدد حالات جراحة المخ والأعصاب للبالغين التي يتم معاينتها في تلك العيادات الخارجية من المرضى شهرياً مابين 240 إلى 300 مراجع بمعدل 20 إلى 25 مريض لكل عيادة.
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