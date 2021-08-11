احدث الأخبار

بدءاً من هذا الموعد..«الطيران المدني» تلغي التباعد في الرحلات الداخلية بشرط التحصين
أبرز المواد
 دراسة: فوائد مذهلة لحبة البركة في علاج أعراض «كورونا»
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار النفط
أبرز المواد
 وزير العدل: دعم القيادة الرشيدة للمرفق العدلي أسهم في سرعة الإنجاز بدقّة وإتقان عبر منظومة مؤسسية
أبرز المواد
 الاتحاد السعودي يوقّع مع الألمانية مونيكا ستاب لتولي قيادة منتخب السيدات
أبرز المواد
 صحة عسير : الطب المنزلي ينفذ أكثر من 1300 زيارة منزلية عن بعد للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية خلال شهر يوليو الماضي
أبرز المواد
 وزارة الرياضة تنظّم حلقة نقاش عن تحويل النظم الغذائية.. الابتكارات الشبابية لصحة الإنسان والكوكب
أبرز المواد
 دياز الإسبانية تبيع 3 صقور في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور
أبرز المواد
 قائد القوات الجويّة يكرّم الحامدي بمناسبة حصوله على فضيّة “طوكيو 2020”
أبرز المواد
 إجراء حوالي 150 عملية جراحة مخ وأعصاب بمستشفى خميس مشيط العام خلال عام
أبرز المواد
 مدير الهلال الأحمر بالجوف يكرم بعض مدراء الإدارات بالفرع
أبرز المواد
 فوائد سحرية لـ7 أطعمة.. تدعم صحة القلب وتعزز الجهاز الهضمي
أبرز المواد
بدءاً من هذا الموعد..«الطيران المدني» تلغي التباعد في الرحلات الداخلية بشرط التحصين

بدءاً من هذا الموعد..«الطيران المدني» تلغي التباعد في الرحلات الداخلية بشرط التحصين

أبرز المواد
دراسة: فوائد مذهلة لحبة البركة في علاج أعراض «كورونا»

دراسة: فوائد مذهلة لحبة البركة في علاج أعراض «كورونا»

أبرز المواد
ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط

أبرز المواد
وزير العدل: دعم القيادة الرشيدة للمرفق العدلي أسهم في سرعة الإنجاز بدقّة وإتقان عبر منظومة مؤسسية

وزير العدل: دعم القيادة الرشيدة للمرفق العدلي أسهم في سرعة الإنجاز بدقّة وإتقان عبر منظومة مؤسسية

أبرز المواد

إجراء حوالي 150 عملية جراحة مخ وأعصاب بمستشفى خميس مشيط العام خلال عام

إجراء حوالي 150 عملية جراحة مخ وأعصاب بمستشفى خميس مشيط العام خلال عام
http://almnatiq.net/?p=1012972
المناطق_عسير

تمكّن فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى خميس مشيط العام من إجراء حوالي 150 عملية جراحية في تخصص المخ والأعصاب لحالات متنوعة مابين عمليات إصابات الدماغ وإزالة أورام الدماغ ، وعمليات أخرى مثل إصلاح أنابيب تصريف السائل النخاعي .

وذلك خلال الفترة من يناير 2020 وحتى يناير 2021 ، حيث تنوعت العمليات ما بين عمليات عامة وطارئة وتخصصية .

وأوضحت “صحة عسير” أن المستشفى يعمل به 3 عيادات أسبوعية في هذا التخصص، و يبلغ عدد حالات جراحة المخ والأعصاب للبالغين التي يتم معاينتها في تلك العيادات الخارجية من المرضى شهرياً مابين 240 إلى 300 مراجع بمعدل 20 إلى 25 مريض لكل عيادة.

روابط ذات صلة

بدءاً من هذا الموعد..«الطيران المدني» تلغي التباعد في الرحلات الداخلية بشرط التحصين

بدءاً من هذا الموعد..«الطيران المدني» تلغي التباعد في الرحلات الداخلية بشرط التحصين
دراسة: فوائد مذهلة لحبة البركة في علاج أعراض «كورونا»

دراسة: فوائد مذهلة لحبة البركة في علاج أعراض «كورونا»
ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*