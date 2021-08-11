إجراء حوالي 150 عملية جراحة مخ وأعصاب بمستشفى خميس مشيط العام خلال عام

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تمكّن فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى خميس مشيط العام من إجراء حوالي 150 عملية جراحية في تخصص المخ والأعصاب لحالات متنوعة مابين عمليات إصابات الدماغ وإزالة أورام الدماغ ، وعمليات أخرى مثل إصلاح أنابيب تصريف السائل النخاعي .

وذلك خلال الفترة من يناير 2020 وحتى يناير 2021 ، حيث تنوعت العمليات ما بين عمليات عامة وطارئة وتخصصية .

وأوضحت “صحة عسير” أن المستشفى يعمل به 3 عيادات أسبوعية في هذا التخصص، و يبلغ عدد حالات جراحة المخ والأعصاب للبالغين التي يتم معاينتها في تلك العيادات الخارجية من المرضى شهرياً مابين 240 إلى 300 مراجع بمعدل 20 إلى 25 مريض لكل عيادة.