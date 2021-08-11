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دياز الإسبانية تبيع 3 صقور في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

دياز الإسبانية تبيع 3 صقور في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور
http://almnatiq.net/?p=1012978
المناطق_واس

بيعت اليوم ثلاثة صقور بمبلغ 77 ألف ريال في الليلة الرابعة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظّمه نادي الصقور السعودي بمقره بملهم شمال الرياض حتى الخامس من سبتمبر المقبل.
وتتبع الصقور الثلاثة المُباعة لمزرعة دياز الإسبانية، وهو الظهور الأول لها في المزاد، حيث بدأت المزايدة على الصقر الأول فرخ “جير تبع” وتم بيعه بمبلغ 14 ألف ريال، فيما حقق الصقر الثاني فرخ “جير شاهين” الصفقة الأعلى بمبلغ 44 ألف ريال وهو من سلالة ذات إنجازات، حيث سبق لأخيه تحقيق بطولة المحترفين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وحقق الصقر الثالث فرخ “جير تبع” مبلغ 19 ألف ريال.
وجاء الحضور مميزًا في اليوم السابع للفعاليات المصاحبة والليلة الرابعة للمزاد، وسط التزام كبير بالإجرءات الاحترازية، التي يوليها نادي الصقور السعودي أهمية قصوى، من خلال إلزام الحضور بارتداء الكمامة والتباعد، مع التأكّد من الحالة الصحية للحضور قبل الدخول إلى موقع المزاد عبر تطبيق توكلنا.
وتفتح المعارض والأجنحة المصاحبة للمزاد أبوابها للحضور الساعة الرابعة عصراً، حتى الحادية عشرة مساءً في أيام نهاية الأسبوع، بينما تغلق في العاشرة مساءً في وسط أيام الأسبوع.

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