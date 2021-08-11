وزارة الرياضة تنظّم حلقة نقاش عن تحويل النظم الغذائية.. الابتكارات الشبابية لصحة الإنسان والكوكب

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تنظّم وزارة الرياضة غدا ، حلقة نقاش “عن بعد “بعنوان” تحويل النظم الغذائية.. الابتكارات الشبابية لصحة الإنسان والكوكب”، وذلك من الساعة 4:00 إلى 6:00 مساءً، حيث تأتي هذه الحلقة بالتزامن مع اليوم الدولي للشباب 2021.

وستتناول الحلقة عدداً من المحاور الرئيسية، منها محور التغذية عن عدد من الأمثلة الخاصة بالابتكارات الشبابية في الأنظمة الغذائية، بالإضافة إلى جلسة نقاش مفتوحة مع أبرز النجوم الرياضيين، للحديث عن تجاربهم مع التغذية.