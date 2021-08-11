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الاتحاد السعودي يوقّع مع الألمانية مونيكا ستاب لتولي قيادة منتخب السيدات

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الاتحاد السعودي يوقّع مع الألمانية مونيكا ستاب لتولي قيادة منتخب السيدات

الاتحاد السعودي يوقّع مع الألمانية مونيكا ستاب لتولي قيادة منتخب السيدات
http://almnatiq.net/?p=1012987
المناطق_واس

وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم، عقداً مع الألمانية مونيكا ستاب، لتولي القيادة الفنية للمنتخب السعودي للسيدات.
وتملك المدربة الألمانية خبرة رياضية تمتّد لأكثر من 25 عاماً كلاعبة ومدربة، إضافة إلى عملها كمحاضرة للاتحاد الدولي لكرة القدم، الاتحاد الأوروبي والاتحاد الألماني.
وحققت مونيكا ستاب العديد من الإنجازات على مستوى عملها كمدربة، حيث توّجت بالدوري الألماني 4 مرات، كأس ألمانيا 5 مرات، وكأس الكؤوس الأوروبية مرة واحدة.

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